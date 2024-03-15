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Мухаммед Мустафа назначен премьер-министром Палестины

Глава ПНА Махмуд Аббас назначил новым премьером своего соратника Мухаммеда Мустафу
Глава ПНА Махмуд Аббас назначил новым премьером своего соратника Мухаммеда Мустафу Авторское право видео AP
By Надежда Дрямина
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Глава Палестинской автономии поручил формирование правительства ПНА своему соратнику Мухаммеду Мустафе. Вашингтон ждёт от него "далеко идущих реформ".

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При обстреле пункта выдачи гуманитарной помощи в Газе погибли 20 человек, больше 150 - получили ранения. Такие данные приводят палестинские власти, утверждая, что удар по очереди открыли израильские военные.

ЦАХАЛ назвал эти сообщения ложными, добавляя, что "инцидент будет тщательно изучен".

Тем временем глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром своего соратника бизнесмена Мохаммеда Мустафу. Ему предстоит в течение трёх недель сформировать 19-е правительство Палестинской национальной администрации, которая обладает ограниченной властью на Западном берегу.

Аналитики считают это шагом по реализации плана послевоенного устройства Газы, который поддерживает Вашингтон. Белый дом приветствовал назначение, выразив надежду на "далеко идущие реформы".

Между тем, США ввели новые санкции в отношении трёх израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу, обвинив их в применении насилия против палестинцев.

По мере обострения гуманитарной ситуации в секторе Газа, американский президент Джо Байден сталкивается с растущей критикой за свою решительную поддержку Израиля.

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