By euronews

Канада, Швеция и Испания объявили о возобновлении финансирования БАПОР. МИД Израиля назвал это "серьезной ошибкой". Педро Санчес заявил в субботу, что предложит парламенту признать палестинское государство.

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МИД Израиля назвал "серьезной ошибкой" возобновление финансирования БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), о чем в субботу заявили Канада и Швеция, а днем ранее Испания.

В заявлении дипломатического ведомства указывается, что это решение игнорирует "причастность сотрудников БАПОР к террористической деятельности". В понедельник представитель ЦАХАЛ адмирал Хагари заявил, что, по имеющимся данным, более 450 сотрудников БАПОР причастны к террористической деятельности в секторе Газа.

Многие страны-спонсоры, включая США, ранее приостановили свою поддержку БАПОР после того, как некоторые сотрудники организации были обвинены в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. С тех пор руководство БАПОР предупреждает, что им придется полностью прекратить свои гуманитарные операции из-за отсутствия финансирования.

В то же время Израиль выражает поддержку международным гуманитарным проектам. Адмирал Хагари заявил, что израильские вооруженные силы "координируют" усилия по строительству американского плавучего пирса, который должен обеспечить массовый приток гуманитарной помощи в сектор Газа. В воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что к берегам Газы с этой целью направился корабль армии США "Генерал Фрэнк Бессон".

Ранее израильские официальные лица дали "зеленый свет" морскому коридору, предложенному Европейской комиссией и международными спонсорами. Однако судно испанской благотворительной организации Open Arms, которое должно было первым пройти по этому маршруту, все еще ждет в порту Ларнаки на Кипре.

На этом фоне Испания, которая в пятницу возобновила спонсирование БАПОР, может пойти еще дальше в поддержке палестинцев: премьер-министр Педро Санчес заявил в субботу, что предложит парламенту признать палестинское государство в качестве способа дальнейшего продвижения "Решения двух государств".

Государство Палестина признано 138 странами-членами ООН, однако его не признают три постоянных члена Совбеза (США, Великобритания и Франция), большинство Евросоюза, Канада, Австралия, Япония.