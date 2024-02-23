By Euronews

Премьер-министр Израиля изложил своё видение послевоенного устройства Газы. Палестинские лидеры отвергли "план Нетаньяху", заявив, что его реализация равнозначна "повторной оккупации".

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Израиль должен установить полный военный контроль и контроль над гражданской сферой в секторе Газа после победы над ХАМАС. Так можно резюмировать план послевоенного устройства анклава, который Биньямин Нетаньяху представил своему военному кабинету вечером в четверг. На следующий день палестинские лидеры категорически отвергли предложения израильского премьера, заявив, что для них это равнозначно "повторной оккупации".

План "день после ХАМАС", в частности, предусматривает демилитаризацию сектора и сохранение оперативной свободы действий военных ЦАХАЛ на всей территории Газы и на неопределённый срок для "предотвращения угроз безопасности".

Гражданские дела планируется передать "местным силам с административным опытом", которые не связаны с террористическими организациями. Причём предполагается, что назначения в новые руководящие органы должны быть одобрены Израилем.

Видение Биньямина Нетаньяху того, каким должно быть послевоенное устройство в анклаве, наверняка вызовет возражения Вашингтона, который настаивает на разрешении конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

Между тем, наметились подвижки в переговорах о прекращении огня. В выходные на встрече в Париже участники переговорного процесса рассмотрят пункты возможного соглашения Израиля с ХАМАС.

Представители группировки сообщили в пятницу, что лидер ХАМАС Исмаил Хания обсудил с египетскими официальными лицами вопрос об обмене удерживаемых террористами заложников на палестинцев, заключённых в тюрьму в Израиле.

Тем временем бомбы продолжают падать на анклав, число жертв растёт. За последние сутки больше 100 палестинцев были убиты в результате израильских ударов по сектору, сообщает Минздрав Палестины, подконтрольный боевикам ХАМАС.

По данным палестинских властей, с начала войны погибли 29 514 человек, это 1,3% от 2,3-миллионного населения Газы.