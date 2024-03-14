Израиль готовит перемещение жителей Рафаха в центр Газы перед штурмом

Израильская армия продолжает готовить наступление на Рафах и планирует перемещение жителей южных районов сектора в центр Газы. В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Ливане "важного оперативника" ХАМАС.

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Израиль планирует перемещение жителей Рафаха в центр сектора Газа перед штурмом.

Их направят на участки, где будет обеспечено временное жилье, еда, вода, предметы первой необходимости, заявил в среду представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Когда это произойдет, он не уточнил.

Гуманитарные группы опасаются, что военное наступление на густонаселенный район, где сосредоточено 1,4 млн человек, обернётся катастрофой. Израиль заявляет, что намерен уничтожить 4 батальона ХАМАС, которые группировка имеет в Рафахе.

По сообщениям СМИ, израильские войска открыли огонь по палестинцам в очереди за гуманитарной помощью в городе Газа. Шесть человек погибли, 83 - ранены.

В БАПОР заявили, что под удар попал центр распределения продовольствия в Рафахе, погибших пятеро, включая сотрудника агентства.

Ликвидация полевого командира ХАМАС в Ливане

США отреагировали на новость призывом к еврейскому государству обеспечить безопасность работников гуманитарных организаций, выполняющих миссию на территории анклава.

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись с ударом беспилотника по движущемуся автомобилю, перевозившему представителя ХАМАС близ южного ливанского города Тир, сообщили в ЦАХАЛ. Там уточнили, что в результате был убит "важный оперативник" группировки Хади Мустафа, которого считают ответственным за нападения на израильтян и евреев по всему миру. Правда, ХАМАС утверждает, что погибший не был высокопоставленным лицом в командовании.

Тем временем родственники оплакивают жертв израильского авиаудара по городу Дейр-эль-Балах, в котором погибли 16 человек, в том числе - 10 членов одной семьи, согласно больничным записям.

По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, за время конфликта там погибли более 31 200 палестинцев.