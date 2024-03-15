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Цифровая репутация в большом спорте: как заработать, следить и не испортить

Член сборной Франции по боксу, двукратный чемпион мира
Член сборной Франции по боксу, двукратный чемпион мира Авторское право Euronews
By Надежда ДряминаJade Levis
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Контент в соцсетях сегодня имеет огромное значение для спортсменов, если они хотят получить известность и привлечь рекламодателей. А для атлетов из России и Беларуси вопрос о цифровой репутации и вовсе стоит ребром в преддверии ОИ-2024.

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В цифровую эпоху трансформацию переживает и спорт высших достижений. Каждый атлет знает: в наше время важны не только рекорды, медали и титулы, но и хорошая цифровая репутация.

Иначе говоря: хочешь добиться успеха и финансового благополучия за счёт своего вида спорта, будь добр, веди соцсети и следи за тем, что в них происходит.

Так, нашему собеседнику, чемпиону мира по боксу из Франции приходится мериться силами не только физически - на ринге, но и словесно - в интернет-пространстве.

Анж Кюнзли, двукратный чемпион мира по боксу:
"Если ты лучший из лучших, но тебя нет в социальных сетях, о тебе никто не узнает. Вести соцсети меня побудило то, что я увидел, как многие люди, начав заниматься спортом, не были в этом хороши, зато получили большую известность, что дало им возможность зарабатывать на жизнь".

За счёт интернет-контента можно продвинуться в карьере, привлечь внимание СМИ, спонсоров, рекламодателей. Имидж спортсмена должен вызывать интерес пользователей. И одного спортивного таланта уже недостаточно. Успех измеряется количеством просмотров, лайков и подписчиков.

Анж Кюнзли, двукратный чемпион мира по боксу:
"Помимо аспекта узнаваемости, это ещё и финансовый вопрос: чем больше людей я привлеку, тем больше промоутеров захотят заполучить меня. То есть я должен создавать контент, чтобы на меня подписывались. К сожалению, нам приходится гнаться за двумя зайцами: быть и спортсменами, и администраторами соцсетей".

Имидж имеет решающее значение особенно для российских и белорусских спортсменов. Их допустили до летней Олимпиады в Париже, но в нейтральном статусе. Причём принять участие в Играх смогут только те, кто не поддерживает войну в Украине и не связан с силовыми структурами своих стран. Проверке подлежат в том числе публикации атлетов в социальных сетях. Яркий пример того, как важна сегодня цифровая репутация.

Артур Ришер, глава спортивного отдела агентства коммуникаций Havas:
"Цифровая репутация - это только один из компонентов репутации. Часто она выполняет функцию увеличительного стекла, которое также может искажать реальность. Мы часто наблюдаем этот феномен ажиотажа в социальных сетях спортсменов. Ещё это может представлять для них психологический риск".

Жад Левин, корреспондент Euronews:
"За несколько месяцев до старта Олимпийских игр только 6 россиян и 5 белорусов отобраны для участия в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Они выступят в таких дисциплинах, как борьба, велоспорт и плавание. Нейтральный статус некоторых уже оспаривается. Международный олимпийский комитет заверяет, что его метод проверки цифровой идентичности работает, и что цифровая репутация этих спортсменов будет тщательно изучаться до, во время и после Игр".

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