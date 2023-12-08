МОК допустил россиян и белорусов на ОИ-2024 под нейтральным флагом

By Euronews

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Парижской олимпиаде под нейтральным флагом и на строгих условиях

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Положив конец девятимесячному напряжению, Международный олимпийский комитет в пятницу разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Парижских Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом и на строгих условиях, что предвещает ограниченные команды от обеих странах. Это будут "нейтральные отдельные" спортсмены, прошедшие квалификацию, не поддерживающие активно войну в Украине и не имеющие контрактов ни с армией, ни с органами национальной безопасности.

"В настоящее время этим критериям соответствуют 11 спортсменов: восемь россиян и трое белорусов", - говорится в заявлении МОК.

Министр спорта РФ назвал такие условия "дискриминационными" и "противоречащими спортивным принципам", однако отметил, что россияне, получившие право на участие в Олимпиаде-2024, вероятно, им воспрользуются.

При этом около 60 украинцев уже квалифицировались на Парижские игры (26 июля – 11 августа 2024 года).

Этот вопрос имеет решающее значение, поскольку перспектива отсутствия или сильного ослабления украинской делегации в Париже уже давно беспокоит олимпийскую организацию и сделала бы присутствие российских спортсменов еще более деликатным с политической точки зрения, даже без гимна и флага.

Отстранив россиян и белорусов от участия в мировом спорте в конце февраля 2022 года, после вторжения России в Украину, МОК рассуждал о двухэтапной организации их возвращения, неоднократно объясняя, что спортсмены не должны платить за действия их правительств.

В марте олимпийская организация впервые рекомендовала международным федерациям восстановить россиян и белорусов под нейтральным флагом на своих соревнованиях, отложив при этом "на подходящее время" свое решение как об Олимпийских играх 2024 года в Париже, как и об Олимпийских играх 2026 года в Париже. Милан-Кортина.

МОК дал себе время оценить проведение соревнований, которые были признаны в целом удовлетворительными, и увидеть реакцию украинских властей, которые сначала обязали своих спортсменов бойкотировать любые соревнования с участием россиян, а затем изменили позицию в июле.

В четверг исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный объяснил AFP, что он не хочет, чтобы на Парижской Олимпиаде присутствовали россияне и белорусы, считая их нейтральный флаг "запятнанным кровью" и опасаясь, их участие будет служить "военным пропагандистским целям".

Но он не стал угрожать бойкотом, в то время как несколько украинских спортсменов выразили желание встретиться с россиянами и победить их на соревнованиях.

Более того, если международные федерации следовали рекомендациям МОК в разрозненном порядке (в частности, легкая атлетика до сих пор отказывается восстанавливать россиян), то 12-й Олимпийский саммит, организованный во вторник в Лозанне, стал чётким сигналом со стороны спортивного мира.