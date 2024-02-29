Олимпийская деревня под Парижем ждёт участников летних Игр

By Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон открыл олимпийскую деревню в Сен-Дени и дал обещание искупаться в Сене, вода в которой, по его словам, к Олимпиаде станет гораздо чище.

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Президент Франции Эммануэль Макрон открыл в пригороде Парижа Сен-Дени олимпийскую деревню, где остановятся участники Олимпиады, которая пройдет во французской столице летом этого года.

Работы по её строительству обошлись почти в два миллиарда евро. Комплекс состоит из 82 зданий. Как сообщается, олимпийская деревня сможет принять около 14,5 тысяч спортсменов и представителей более чем двухсот национальных делегаций.

Выступая на церемонии открытия, Макрон подчеркнул, что одним из позитивных моментов проведения Игр станет снижение уровня загрязнения в реке Сена, пообещав лично в ней искупаться.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.