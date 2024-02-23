Молдавское Приднестровье может попросить Россию об аннексии

28 февраля пройдет съезд депутатов отколовшегося молдавского Приднестровья, на котором могут попросить Россию об аннексии региона, считают в Институте изучения войны.

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Пророссийский отколовшийся регион Молдавии Приднестровье может либо попросить РФ, либо организовать референдум об аннексии Россией на недавно объявленном съезде депутатов Приднестровья, который запланирован на 28 февраля.

Поводом для такого призыва станет якобы необходимость защиты российских граждан и "соотечественников" в Приднестровье от угроз со стороны Молдавии, НАТО или обеих сил.

Население пророссийского региона Приднестровье, который незаконно провозгласил независимость в 1990 году, составляет около 470 000 человек. Здесь размещено около 1500 российских военнослужащих.

Институт изучения войны утверждает: Кремль проводит информационные операции против Молдавии, очень похожие на те, которые Москва использовала перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах.

Президент РФ Владимир Путин может, в самом опасном варианте развития событий, объявить об аннексии Россией Приднестровья во время своего обращения к Федеральному собранию РФ 29 февраля, хотя это представляется маловероятным, считают в Институте изучения войны.