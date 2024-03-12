By Euronews и AP

Варшава оказывает давление на других членов НАТО, чтобы они вкладывали больше средств в противодействие российской военной экономике.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП, заявив, что альянс должен сделать больше, чтобы соответствовать военным усилиям России в условиях продолжающейся войны в Украине.

Высказывания Дуды были направлены как на родину, в Польшу, так и за рубеж, к европейским странам-членам НАТО. Они прозвучали прямо перед тем, как он и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили Вашингтон в честь 25-ой годовщины вступления Польши в НАТО.

Польша присоединилась к альянсу 12 марта 1999 года вместе с Чешской Республикой и Венгрией.

"Польша гордится тем, что уже 25 лет является его частью", - сказал Дуда в вечернем обращении к своей стране в понедельник. "Не было и нет лучшего гаранта безопасности, чем Североатлантический альянс".

'Большая ответственность'

Польский президент заявил, что, поскольку война в Украине идет уже третий год, страны НАТО должны взять на себя "большую ответственность за безопасность всего альянса и интенсивно модернизировать и укреплять свои войска".

"Перед лицом войны в Украине и растущих имперских устремлений России страны, входящие в НАТО, должны действовать смело и бескомпромиссно", - добавил он.

В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг 32-го члена НАТО - Швеции. Финляндия присоединилась к альянсу в прошлом году.

"Сегодня НАТО посылает четкий и сильный сигнал, принимая Финляндию и Швецию в свои ряды", - сказал Дуда в понедельник. "Это историческое событие. Страны, которые до сих пор годами сохраняли нейтральный статус, вступают в альянс. Таким образом, НАТО значительно укрепляется. Однако необходимы дальнейшие смелые решения".

'Подавая пример'

Хотя члены НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП после аннексии Россией Крыма в том же году, большинство стран все еще не достигли этого показателя.

Польша, напротив, тратит на оборону 4% своего ВВП, что делает ее членом НАТО, который тратит больше всех в процентном выражении на модернизацию своей армии, в то время как США тратят значительно больше 3%.

Дуда заявил, что благодаря усилиям двух стран США и Польша могут "подавать пример и вдохновлять других".

"Российская Федерация перевела свою экономику в режим войны. Она выделяет почти 30% своего годового бюджета на вооружение", - утверждает Дуда в статье, опубликованной в понедельник в Washington Post.

"Эта цифра и другие данные, поступающие из России, вызывают тревогу. Режим Владимира Путина представляет собой самую большую угрозу глобальному миру со времен окончания холодной войны".

Администрация Байдена предположила, что цель Дуды в 3% для всех членов НАТО может быть слишком амбициозной, по крайней мере, на данный момент.