Польша: Дуда помиловал экс-главу МВД и его заместителя

By Euronews

Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика арестовали в начале января прямо в президентском дворце по вновь открытому делу. Их обвинили в превышении полномочий.

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Президент Польши Анджей Дуда помиловал бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, приговоренных к двум годам тюрьмы.

Политиков признали виновными еще восемь лет назад, обвинив в превышении полномочий в рамках одной из антикоррупционных операций в 2007 году — тогда Каминьский и Вонсик руководили Центральным антикоррупционным бюро. Но после обвинительного заключения им сразу же объявил амнистию Анджей Дуда.

Тем не менее в декабре 2023-го Варшавский областной суд вновь приговорил политиков к тюремному сроку, а в начале января их арестовали — прямо в президентском дворце.

В канцелярии Дуды утверждают, что преследование Каминьского и Вонсика — это месть премьера Польши Дональда Туска, который вернулся на этот пост в прошлом году.