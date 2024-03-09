Дональд Туск и фермеры не договорились: блокада границы с Украиной продолжится

By euronews

Переговоры премьер-министра Польши Дональда Туска с лидерами фермерских организаций не привели к перелому ситуации. Представители аграриев заявили, что протест продолжится.

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Переговоры премьер-министра Польши Дональда Туска с лидерами фермерских организаций не привели к перелому ситуации.

Представитель фермеров Анджей Собоцинский заявил журналистам по итогам встречи, что глава правительства не планирует полностью закрывать восточную границу для импорта продовольствия, а лишь организует экспорт излишков зерна, чтобы стабилизировать рынок. Этот вариант не устраивает фермеров, которые считают, что с открытой границей эти излишки появятся снова.

Стороны не смогли договориться и по другому ключевому требованию фермеров - ослаблению экологических стандартов ЕС в рамках так называемого "Зеленого курса". Польский премьер пообещал продолжить переговоры с Европейской комиссией.

Глава "Солидарности индивидуальных фермеров" Томаш Обшанский заявил, что Туск пришел на встречу с фермерами "ни с чем", поэтому никакой договоренности достичь не удалось.

Фермеры блокируют границу с Украиной уже месяц и, по словам Собоцинского, о прекращении протеста речь пока не идет.

Грузовикам, пытающимся въехать в Украину, приходится стоять в длинных очередях. Так, примерно 650 автомобилей ждут в 17-километровой очереди, чтобы покинуть страну через КПП в Дорохуске. Это составляет в среднем 289 часов ожидания, сообщила в субботу Анжелика Глаб-Куныш из местного полицейского участка в Хелме.

Перед переходом границы в Медыке водители также долго ждут прохождения таможни. Протестующие фермеры пропускают каждые 12 часов только 12 грузовиков, направляющихся в Украину.

Требования фермеров включают отказ Польши от "Зеленого курса" ЕС и закрытие восточных границ страны для остановки "чрезмерного" импорта украинской сельхозпродукции на национальный рынок, что, по мнению фермеров, наносит ущерб их бизнесу из-за недобросовестной конкуренции.