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Рекордные расходы на оборону в бюджете Польши на 2025 год

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Польша планиарует увеличить расходы на оборону: в проект бюджета заложены рекордные 40 млрд евро - 4,7% от ВВП страны

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Польша увеличивает расходы на оборону до рекордного уровня. В среду премьер-министр страны Дональд Туск представил основные пункты бюджета на 2025 год.

Министр финансов Польши Анджей Доманьски подчеркнул, что в 2025 расходы на национальную оборону составят почти 187 млрд злотых (более 40 млрд евро), или 4,7% ВВП страны.

Мы подготовили бюджет на строительство и силы. Мы построим то, что необходимо как для непосредственной безопасности Польши, так и для энергетической безопасности. Мы также приняли решение о рекордно высоких расходах на оборону. Речь идет о почти 190 миллиардах.
Дональд Туск
премьер-министр Польши

Оборонный бюджет Варшавы на 2024 год составлял 4,2% от ВВП, что уже сделало Польшу страной с наибольшими военными расходами как в НАТО, так и в ЕС.

Восточноевропейская страна граничит с охваченной войной Украиной, что делает безопасность приоритетом. С начала украинской войны Польша сделала крупные закупки военной техники (включая истребители, танки и системы противоракетной обороны) в США и Южной Корее.

План бюджета будет обсуждаться с профсоюзами и ещё должен быть одобрен польскими законодателями и президентом Анджеем Дудой. В середине августа об увеличении расходов на оборону заявила также Литва, что выведет её на четвёртое место в НАТО.

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