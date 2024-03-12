В Бельгии ультраправому активисту дали срок за разжигание ненависти

Бельгийский суд приговорил лидера молодёжного объединения "Щит и друзья" Дриса ван Лангенхове к году тюрьмы за расистские и антисемитские высказывания в групповом чате.

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Известный бельгийский активист ультраправого движения получил тюремный срок за антисемитские и расистские высказывания и разжигание ненависти.

Дрис ван Лангенхове - лидер молодёжного объединения "Щит и друзья" (Shield & Friends) - приговорён судом в Генте к одному году лишения свободы. Расследование против него инициировали Гентский университет и бельгийские правозащитники. Как установило следствие, члены объединения в групповом чате обменивались экстремистскими и нацистскими идеями, в том числе - высмеивали жертв Холокоста.

"Подсудимый бредил нацистской идеологией, которая причиняла и продолжает причинять невыразимые страдания бесчисленному количеству людей. Из материалов дела следовало, что он хочет подорвать демократическое общество и заменить его социальной моделью превосходства белых”, - сказал судья Ян Ван ден Берге, выносивший обвинительный приговор.

Пять других участников таких обсуждений получили условные сроки. Известно, что двое из них связаны с бельгийской ультраправой партией "Фламандский интерес". Ей прочат большой успех на грядущих июньских выборах.

Ван Лангенхове также получил штраф в размере 16 000 евро. Адвокаты заявили, что он намерен обжаловать приговор.