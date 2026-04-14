Видео. В Израиле сирены останавливают жизнь в День памяти Холокоста на фоне всплеска антисемитизма

По всей территории Израиля в 10:00 зазвучали сирены, остановив повседневную жизнь: люди замирали на улицах, водители выходили из автомобилей, а общественный транспорт в таких городах, как Иерусалим и Тель-Авив, останавливал движение. Этот день посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во время Второй мировой войны.

Официальные церемонии прошли в мемориальном комплексе «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, в них приняли участие президент Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В ходе мероприятия состоялась церемония возложения венков, зачитывали имена погибших и свидетельства семей выживших, подчеркивая непрекращающуюся обязанность хранить память о Шоа и передавать ее из поколения в поколение.

В понедельник Тель-Авивский университет сообщил о 20 погибших в результате антисемитских нападений по всему миру в 2025 году, отметив, что это самый высокий показатель более чем за 30 лет. Исследователи предупредили о росте мирового антисемитизма, что придает нынешним памятным мероприятиям дополнительную значимость и усиливает их призыв к бдительности, просвещению и защите еврейских общин.