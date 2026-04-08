Петиция против закона по борьбе с новыми формами антисемитизма собрала более 500 тысяч подписей

Рассмотрение законопроекта, "направленного на борьбу с новыми формами антисемитизма" планировалось на 16-17 апреля. Но оно может быть отложено.

В среду петиция против предложенного депутатом Кэролин Ядан законопроекта собрала более 500 000 подписей, что открывает путь к парламентским дебатам. Оппоненты считают, что в тексте документа смешивают антисемитизм с критикой Израиля.

Законопроект, внесенный Ядан в парламент в ноябре 2024 года, в частности предусматривает наказание не только за отрицание существования государства Израиль, но и за сравнение Израиля с нацистским режимом.

По словам Каролин Ядан, члена партии "Вместе за республику", цель законопроекта - "четко определить" форму_"современного антисемитизма"_ для более эффективной борьбы с ним.

Статья 1 (источник на французском языке) предусматривает криминализацию действий и заявлений, целью или результатом которых является принижение, преуменьшение или релятивизация актов терроризма или опасности, исходящей от их исполнителей. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штрафа в размере 45 000 евро, в соответствии с принципом соразмерности наказаний.

Также предлагается ввести наказание за "подстрекательстве к уничтожению или отрицанию государства".

Мобилизация против законопроекта

За неделю до рассмотрения текста петиция "Нет закону Ядан", инициированная Александром Балассом, 26-летним выпускником сельскохозяйственного техникума, который в настоящее время является безработным, преодолела отметку в 500 000 подписей. В ней содержится призыв к депутатам проголосовать против предложенного законопроекта.

Однако этот успех не гарантирует, что законопроект будет автоматически отозван. Петиции, зарегистрированные на сайте Ассамблеи, не имеют прямых законодательных последствий. Однако они могут открыть путь к дебатам без голосования в Ассамблее, при условии, что Конференция председателей решит включить его в повестку дня.

У этой процедуры есть только один прецедент: закон Дюпломба. Летом 2025 года петиция с 2 миллионами подписей против этого законопроекта, который временно вернул бы в обращение ацетамиприд, инсектицид из семейства неоникотиноидов, привела к его отмене. Это произошло не благодаря голосованию членов парламента, а потому что Конституционный совет в конечном итоге отменил закон в начале августа.

Поддержка закона в Палате представителей ослабевает

Петиция является гражданской инициативой, но в Национальном собрании группа "Непокоренная Франция" (LFI) наиболее яростно выступает против законопроекта Ядан. Однако на протяжении нескольких лет "Непокоренная Франция" сталкивается с потоком обвинений в антисемитизме. Некоторые политические деятели даже отказываются от диалога с левой партией из-за этих обвинений.

Однако успех петиции побудил другие партии четко обозначить свои позиции. В январе текст с небольшим перевесом прошел в комитете благодаря голосам "общего ядра" и крайне правых, в то время как социалисты воздержались. Во вторник их позиция изменилась: они объявили, что проголосуют против на пленарном заседании.

Даже центристский блок теперь, похоже, колеблется. "Наша позиция такова: мы очень, очень сдержанны", — заявила депутат от Ньевр Перрин Гуле .

Она призывает отложить рассмотрение законопроекта. .

Свобода выражения мнений и определение антисемитизма

Критики законопроекта считают его "угрозой свободе выражения мнений". Александр Баласс, инициатор петиции против закона Ядан, объясняет во вступительном тексте: "Если этот законопроект будет принят, пацифистские лозуги вроде "равенство и свобода для всех от реки до моря"* могут стать предметом судебного преследования. Работа журналистов и расследователей также может быть подвергнута цензуре".

По его мнению, текст вызывает сомнения еще и потому, что в нем считается само собой разумеющимся, что антисионизм - оспаривание существования государства Израиль или даже критика его политики - является антисемитизмом. "Существует некая смесь между антисемитизмом и критикой Израиля (антисионизмом)", - говорит он.

В пояснительной записке к закону Ядан отмечается, что "ненависть к государству Израиль сегодня неотделима от ненависти к евреям. Призывы к уничтожению этого государства, поскольку оно является коллективом еврейских граждан, - это окольный путь к нападкам на еврейскую общину в целом".

Этот вопрос по-прежнему находится в центре общественных дебатов. Например, в "оперативном определении антисемитизма" (источник на французском языке) Международного альянса памяти Холокоста (IHRA), еврейской организации, нападки на страну Израиль полностью ассоциируются с антисемитизмом, точно так же, как антисемитизмом является нападение на человека, совершаемое потому, что он, как считается, имеет еврейскую национальность или исповедует иудаизм. По данным организации, это определение признано всеми 35 странами-членами, включая Францию, но оно не получило единодушного признания в еврейской общине.

В ответ на это группа из 210 исследователей, специализирующихся на антисемитизме и еврейской истории, опубликовала собственное определение (источник на французском языке), которое считает более точным. Оно полностью разграничивает нападения на еврейский народ или тех, кого считают таковыми, от нападений на Государство Израиль. "Определение IHRA включает 11 примеров антисемитизма, 7 из которых конкретно направлены против Государства Израиль. Хотя это чрезмерно акцентирует внимание на одной области, существует общая необходимость уточнить границы законного политического дискурса и действий в отношении сионизма, Израиля и Палестины", — заявляет группа.

До достижения консенсуса еще далеко, будь то в Национальном собрании или в общинах, мобилизованных против антисемитизма. Однако ясно одно: французские евреи остаются общиной, наиболее подверженной антирелигиозным актам. По данным Министерства внутренних дел, в 2025 году было зафиксировано 1163 антисемитских акта, что несколько меньше, чем в предыдущем году. Но после террористических атак ХАМАС 7 октября 2023 года число таких актов во Франции резко возросло: по данным Межведомственной делегации по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ (DILCRAH), в период с 2023 по 2024 год оно уже утроилось.

* Часть этой формулы часто осуждается как призыв к уничтожению еврейского государства - Euronews.