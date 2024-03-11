Начало Рамадана, омрачённое войной

Священный для мусульман месяц Рамадан начался в странах Ближнего Востока. Израиль и ХАМАС не сумели договориться о паузе в боевых действиях в секторе Газа.

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Для вознесения молитв в честь наступившего Рамадана мусульмане собираются в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильские власти обещали обеспечить доступ верующим на Храмовую гору и другие священные места.

У жителей сектора Газа выбор выбор невелик: по данным местных властей, больше 1000 мечетей на территории анклава разрушены, либо сильно повреждены.

К началу священного для мусульман месяца остановить боевые действия не удалось: переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ может завершить военную операцию через один-два месяца, так как израильская армия "уничтожила три четверти боевых батальонов террористов".

Бени Ганц, член военного кабинета Израиля:

"В эти дни Израиль ведёт серьёзную битву, которая началась после кровавой атаки террористов ХАМАС, нацеленной на всех граждан Израиля, среди которых есть и мусульмане. Наша война не против ислама, а против тех, кто наносит ущерб ценностям ислама. Мы воюем с теми, кто совершает преступления против человечности и стремится расколоть израильское общество и уничтожить наше общее будущее".

В провале переговоров о паузе в боевых действиях их участники винят друг друга. Израиль сетует, что представители ХАМАС отказались предоставить полный список удерживаемых в Газе заложников, которые всё еще живы. В воскресенье лидер группировки Исмаил Хания заявил, что Израиль "уклонился от предоставления чётких гарантий" относительно прекращения огня и вывода войск. Он подчеркнул, что ни один заложник не будет освобождён без установления режима прекращения огня на постоянной основе.

Между тем, ряд стран по-прежнему пытается наладить поставки гуманитарной помощи жителям сектора по морю. Судно армии США с оборудованием для строительства временного причала в Газе отплыл с базы близ Норфолка.

А судно НПО Open Arms, которое должно было совершить пилотный рейс из Кипра в Газу и доставить туда 200 тонн продовольствия, всё ещё стоит на якоре в Ларнаке.