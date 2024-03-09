EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Гуманитарный морской коридор в сектор Газа: судно Open Arms готово выйти в море

Судно Open Arms в ожидании на Кипре
Судно Open Arms в ожидании на Кипре Авторское право Marcos Andronicou/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Судно, принадлежащее испанской благотворительной организации Open Arms, готово "в любую минуту" отправиться с Кипра в направлении сектора Газа, чтобы "протестировать" гуманитарный морской коридор, определенный в пятницу Европейской комиссией и международными донорами.

РЕКЛАМА

Предполагается, что корабль отправится в путь в субботу и ему понадобится около двух дней, чтобы достичь берегов Газы. В пятницу компания Open Arms заявила, что их корабль выйдет в море сразу же, как получит "зеленый свет". 

Судно загружено продовольственной помощью, включая 200 тонн риса и муки, предоставленной американской благотворительной организацией World Central Kitchen. Груз должен быть выгружен на временный причал, установленный в "нераскрытом месте".

Израиль заявил, что приветствует создание морского коридора. Но предупредил, что будет требовать проведения проверки безопасности.

В пятницу Соединенные Штаты раскрыли некоторые детали возведения долгожданного плавучего пирса, который будет построен в секторе Газа для обеспечения массового притока гуманитарной помощи. По данным Пентагона, установка может занять два месяца и занять 1000 американских военнослужащих.

Войска построят морской причал, где большие корабли смогут разгружать продовольствие и другую гуманитарную помощь. Затем военные суда меньшего размера перевезут эту помощь с плавучего пирса на временную дамбу, которая будет врыта в землю на береговой линии.

Пентагон опроверг заявление Джо Байдена о том, что военные США будут находиться на берегу. В военном ведомстве указали, что детали того, кто будет вывозить помощь с дамбы на берег, еще прорабатываются.

Многие гуманитарные организации приветствовали предложенный проект доставки гумпомощи по морю, указав, что это более эффективный способ, чем доставка грузовиками, не говоря уже о ее сбросе в самолетов. 

Тем не менее, некоторые из них, например, организация "Врачи без границ", назвали план строительства пирса "вопиющим отвлечением внимания" и подчеркивают, что решение должно быть политическим. 

"США должны настаивать на немедленном доступе гуманитарной помощи по уже существующим дорогам и пунктам въезда", - сказала Аврил Бенуа, исполнительный директор "Врачей без границ" в США.

Тем временем некоторые израильские активисты пытаются заблокировать все еще открытые контрольно-пропускные пункты. Группа "Приказ 9" (отсылка к приказу, разрешающему призыв чрезвычайных войск), считающаяся ультраправой группировкой, заблокировала пограничный переход Ницана на всю пятницу, не пропуская ни одного грузовика. 

Активисты настаивают на том, что никакая помощь не должна направляться в Газу до тех пор, пока не будут освобождены все заложники. Отмечается, что протестующих немного, тем не менее пограничники в происходящее не вмешивались.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Война в секторе Газа: перемирия к началу Рамадана не будет

Десятки жертв и сотни раненых на севере сектора Газа

Число погибших в Газе превысило 29 тысяч (Минздрав сектора)

Теракт в Газе гуманитарный коридор Гуманитарная помощь