Гуманитарный морской коридор в сектор Газа: судно Open Arms готово выйти в море

By euronews

Судно, принадлежащее испанской благотворительной организации Open Arms, готово "в любую минуту" отправиться с Кипра в направлении сектора Газа, чтобы "протестировать" гуманитарный морской коридор, определенный в пятницу Европейской комиссией и международными донорами.

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Предполагается, что корабль отправится в путь в субботу и ему понадобится около двух дней, чтобы достичь берегов Газы. В пятницу компания Open Arms заявила, что их корабль выйдет в море сразу же, как получит "зеленый свет".

Судно загружено продовольственной помощью, включая 200 тонн риса и муки, предоставленной американской благотворительной организацией World Central Kitchen. Груз должен быть выгружен на временный причал, установленный в "нераскрытом месте".

Израиль заявил, что приветствует создание морского коридора. Но предупредил, что будет требовать проведения проверки безопасности.

В пятницу Соединенные Штаты раскрыли некоторые детали возведения долгожданного плавучего пирса, который будет построен в секторе Газа для обеспечения массового притока гуманитарной помощи. По данным Пентагона, установка может занять два месяца и занять 1000 американских военнослужащих.

Войска построят морской причал, где большие корабли смогут разгружать продовольствие и другую гуманитарную помощь. Затем военные суда меньшего размера перевезут эту помощь с плавучего пирса на временную дамбу, которая будет врыта в землю на береговой линии.

Пентагон опроверг заявление Джо Байдена о том, что военные США будут находиться на берегу. В военном ведомстве указали, что детали того, кто будет вывозить помощь с дамбы на берег, еще прорабатываются.

Многие гуманитарные организации приветствовали предложенный проект доставки гумпомощи по морю, указав, что это более эффективный способ, чем доставка грузовиками, не говоря уже о ее сбросе в самолетов.

Тем не менее, некоторые из них, например, организация "Врачи без границ", назвали план строительства пирса "вопиющим отвлечением внимания" и подчеркивают, что решение должно быть политическим.

"США должны настаивать на немедленном доступе гуманитарной помощи по уже существующим дорогам и пунктам въезда", - сказала Аврил Бенуа, исполнительный директор "Врачей без границ" в США.

Тем временем некоторые израильские активисты пытаются заблокировать все еще открытые контрольно-пропускные пункты. Группа "Приказ 9" (отсылка к приказу, разрешающему призыв чрезвычайных войск), считающаяся ультраправой группировкой, заблокировала пограничный переход Ницана на всю пятницу, не пропуская ни одного грузовика.

Активисты настаивают на том, что никакая помощь не должна направляться в Газу до тех пор, пока не будут освобождены все заложники. Отмечается, что протестующих немного, тем не менее пограничники в происходящее не вмешивались.