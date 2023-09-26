Ситуация на ЗАЭС — главная тема Генеральной конференции МАГАТЭ

Рафаэль Гросси утвержден на второй срок полномочий главы МАГАТЭ. Главной темой саммита станет проект резолюции "Ядерная безопасность и гарантии в Украине"
С 25 по 29 сентября в Вене проходит 67-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Во главе повестки — проект резолюции "Ядерная безопасность и гарантии в Украине".
В первый же день Рафаэль Гросси был утвержден на второй четырехлетний срок и уже на правах переизбранного гендиректора Международного агентства по атомной энергии высказался о напряженной ситуации на Запорожской атомной электростанции.
По словам Гросси, присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС крайне важно. Они помогают держать ситуацию под контролем и сообщать миру о происходящем на станции.
На полях конференции гендиректор МАГАТЭ обсудил ядерную и физическую безопасность на ЗАЭС с главой Росатома Алексеем Лихачевым.
Последний в свою очередь подтвердил, что "российская сторона намерена и далее создавать все необходимые условия для обеспечения эффективного присутствия МАГАТЭ на площадке станции".
В то же время Гросси также призвал Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ.
В мероприятии принимают участие представители 177 государств-членов МАГАТЭ. В предстоящие дни делегаты обсудят целый спектр тем - от бюджета на 2024 год и укрепления ядерной физики до технологий и энергетической безопасности.