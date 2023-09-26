Ситуация на ЗАЭС — главная тема Генеральной конференции МАГАТЭ

By Euronews

Рафаэль Гросси утвержден на второй срок полномочий главы МАГАТЭ. Главной темой саммита станет проект резолюции "Ядерная безопасность и гарантии в Украине"

С 25 по 29 сентября в Вене проходит 67-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Во главе повестки — проект резолюции "Ядерная безопасность и гарантии в Украине".

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В первый же день Рафаэль Гросси был утвержден на второй четырехлетний срок и уже на правах переизбранного гендиректора Международного агентства по атомной энергии высказался о напряженной ситуации на Запорожской атомной электростанции.

За последний год 10 ротаций экспертов МАГАТЭ по безопасности пересекли линию фронта, чтобы попасть на станцию. И мы продолжаем нашу работу там, как вы можете видеть из наших почти ежедневных новостных сводок о ситуации на АЭС, которая остается очень и очень нестабильной Рафаэль Гросси глава МАГАТЭ

По словам Гросси, присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС крайне важно. Они помогают держать ситуацию под контролем и сообщать миру о происходящем на станции.

На полях конференции гендиректор МАГАТЭ обсудил ядерную и физическую безопасность на ЗАЭС с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Последний в свою очередь подтвердил, что "российская сторона намерена и далее создавать все необходимые условия для обеспечения эффективного присутствия МАГАТЭ на площадке станции".

В то же время Гросси также призвал Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ.

По этому и другим вопросам, связанным с де-факто приостановленным выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий, МАГАТЭ - и я лично - по-прежнему активно вовлечены и готовы работать с Ираном. Только полное сотрудничество со стороны Ирана и ощутимые результаты приведут нас к надежным гарантиям того, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер Рафаэль Гросси глава МАГАТЭ

В мероприятии принимают участие представители 177 государств-членов МАГАТЭ. В предстоящие дни делегаты обсудят целый спектр тем - от бюджета на 2024 год и укрепления ядерной физики до технологий и энергетической безопасности.