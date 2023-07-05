Россия и Украина обвиняют друг друга в планировании диверсии на Запорожской АЭС

Euronews

По данным военной разведки Украины, Россия сокращает свое присутствие на ЗАЭС, а украинским сотрудникам, подписавшим контракты с Росатомом, советуют эвакуироваться, предпочтительно, в Крым

Ситуация вокруг Запорожской АЭС снова обострилась. Накануне Москва и Киев обвинили друг друга в планировании нападения на подконтрольную России станцию.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сокращает свое присутствие на ЗАЭС.

По их данным, несколько представителей Росатома уже уехали. Украинским сотрудникам, которые остались на АЭС, было сказано эвакуироваться, предпочтительно в Крым.

В своем последнем обращении президент Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку.

В соседнем городе Запорожье проводятся тренинги, на которых людей учат, что делать в случае ядерной катастрофы.

Группа журналистов посетила тренинг, где им показали, как собрать аварийный чемодан и как подготовить импровизированную маску для лица.

По словам властей, под особой опасностью находятся жители временно оккупированных территорий на юге Украины.

Но что думают местные жители о возможной аварии и эвакуации?

— Конечно, мы переживаем. Наши дети и внуки здесь.

— Я думаю, к этому никак не приготовишься. Единственное, быть в курсе и вовремя, зная направление ветра, уехать в другую сторону. Да, я думаю, для моей семьи это угроза. Насколько серьезно, не знаю. Но в любом случае, это угроза. Чернобыль я помню.

Тем временем украинские военные опубликовали кадры применения ракетной установки "ГРАД".

Киев заявляет о территориальных успехах, но западные союзники утверждают, что полноценного контрнаступления еще не произошло. Одна из причин — российские мины, которые замедляют продвижение украинских войск.