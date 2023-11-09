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Франция объявила войну издевательствам в школах

Первая леди Франции Бриджит Макрон (слева) с премьер-министром Элизабет Борн (в центре) и министром образования Габриэлем Атталем (второй справа)
Первая леди Франции Бриджит Макрон (слева) с премьер-министром Элизабет Борн (в центре) и министром образования Габриэлем Атталем (второй справа) Авторское право BERTRAND GUAY/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Французское правительство выступило с новой инициативой по борьбе с издевательствами в школах - проблемой, которую оно вписало в список приоритетных

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Во время посещения одной из школы в Париже премьер-министр Элизабет Борн и супруга президента Брижит Макрон представили новый видеоролик, объясняющий, как родители могут лучше осознавать признаки издевательств. Борн также призвал жертв высказаться.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:

"Мы должны говорить об этом. Это ненормально. Ни один ученик не должен приходить в среднюю школу с опаской. Поэтому мы должны говорить об этом. И мы можем донести мысль: "Мы здесь, чтобы помочь вам. Мы здесь, чтобы выслушать вас. Мы здесь, чтобы поддержать вас. Поэтому, прежде всего, вам нужно говорить об этом".

Самоубийство во Франции 13-летнего мальчика в начале этого года заставило переосмыслить проблему и умножить усилия по её решению. В соответствии с недавано введёнными новыми мерами, виновных тепеь могут переводить в другую школу, вместо того, чтобы жертвы были вынуждены переезжать. В каждой школе отныне специальный сотрудник будет заниматься случаями преследования.

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