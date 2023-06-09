Перевоспитание хакеров

Киберпреступности не важен возраст: что можно сделать, чтобы с пользой применить знания молодых хакеров, совершивших киберпреступления?

Адреналиновый всплеск хакерства может вызывать зависимость. Но многие считают, что так называемые "черные" хакеры могут выработать положительный моральный компас и научиться использовать свои навыки во благо - особенно если власти вмешаются в их дела в юном возрасте.

"Киберпреступность не знает возраста, и, к сожалению, дети, будучи доверчивыми и уязвимыми, составляют большинство этой группы киберпреступников", - говорит эксперт по безопасности Майк Джонс.

Национальный корпус полиции Нидерландов занимается предотвращением киберпреступлений. Их уникальные программы RE_B00tCMP и HACK_Right созданы для того, чтобы направить молодых хакеров в позитивное русло.

"Мы отводим для них специальный день, когда они узнают все о хакерстве, о том, как правильно использовать свои навыки, не нарушая закон", - рассказывает глава группы по предотвращению киберпреступлений голландской полиции Флор Янсен.

Хакерство и зависимость

"Хакерство и зависимость идут рука об руку, - объясняет Джонс. - И причина, по которой я говорю это, заключается в том, что любой человек с зависимой личностью может легко стать зависимым от выброса адреналина".

GhostExodus, также известный как хакер, приговоренный к 11 годам тюремного заключения за свою незаконную деятельность в молодости, поделился своей историей искупления.

"Я был потерянным ребенком, у меня была мать, которая не заботилась обо мне, так что хакерство стало способом вылечить меня от моей немощности, - говорит он. - Восстановить свою жизнь после 11 лет заключения было трудно. У меня не было чувства направления".

От "черной шляпы" к "белой шляпе"?

Эрик Ван Осбри, тестировщик на проникновение, объясняет, кто такие, на компьютерном жаргоне, black hat (черная шляпа), white hat (белая шляпа) и grey hat (серая шляпа).

"Белая шляпа" - это хакер, который осуществляет полностью легальную деятельность. У него есть контракт, одобрение компании, что позволяет ему быть хакером, - говорит Ван Осбри. - "Черная шляпа" - полная противоположность "белой шляпе". Его мотивация довольно эгоистична, он не заботится о юридических последствиях. В большинстве случаев мотивацией являются деньги, но это также может быть и слава".

А еще есть "серая зона", где взлом совершается "по уважительной причине, но без разрешения".

"Я знаю нескольких человек, которые совершили этот переход, - говорит Джонс. - Все зависит от личной мотивации - достаточно ли вы воодушевлены, сильно ли страдаете или действительно на это настороены. Люди меняются".