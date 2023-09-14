Мигранты продолжают прибывать на Лампедузу

By Euronews

Мигранты из Африки и Ближнего Востока продолжают прибывать на итальянский остров в Средиземном море. Оттуда их перевозят в другие регионы Италии.

На итальянский остров Лампедуза на этой неделе всего за двое суток прибыло почти семь тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

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Треть из более чем шести тысяч, находившихся в среду на острове людей, уже перевезена в другие регионы Италии. Сотни мигрантов ожидают своей очереди в порту, чтобы продолжить путешествие, на этот раз безопасное.

Единственный на Лампедузе центр по приему беженцев, рассчитанный на 400 человек, не в состоянии принять всех прибывших.

Часть мигрантов остаётся возле порта. Порой там возникают напряженные ситуации, разрешать которые приходится сотрудникам итальянской полиции.

Хорошая погода благоприятствует морским переправам, но на этой неделе произошло новое кораблекрушение. Четверо мигрантов из Туниса погибли, более 20 были спасены при попытке нелегально добраться до итальянского побережья.

Только в этом году более 115 000 мигрантов высадились на территории Италии в поисках лучшей жизни в Европе.