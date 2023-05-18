Цена вопроса: мигранты рвутся в Италию и гибнут по пути

Италия переживает очередной виток миграционного кризиса, ее осаждают беженцы, многие плывут в Европу морем. С новой властью и дефицитом средств страна проводит меньше спасательных операций для терпящих бедствие и не спешит в море после сигналов SOS, говорят волонтеры.

45,5 тысяч мигрантов прибыли в Италию морем в первые четыре месяца года: таким образом, побит рекорд последних шести лет. Правоцентристская коалиция Джорджии Мелони объявила чрезвычайное положение, чтобы ускорить процесс идентификации людей и в случае необходимости - высылки. Правительство вновь призвало ЕС к большей солидарности в управлении миграционными потоками. Наш корреспондент Моника Пинна отправилась на самую южную границу Италии, на остров Лампедуза, чтобы разобраться в происходящем.

В тесноте и обиде

Настоящая "горячая точка" Италии, Лампедуза готова взорваться. По идее, беженцы должны оставаться там в течение нескольких дней, необходимых для первичной регистрации и дальнейшего перераспределения. Но нередко они застревают там на долгие недели и месяцы.

Центр приема Лампедузы рассчитан на 400 мигрантов, но иногда их тут - до 3 тысяч. Европейский суд по правам человека неоднократно осуждал Италию за "бесчеловечные и унижающие достоинство" условия, в которых содержатся люди. Эти проблемы не новы, и, по мнению НПО, являются симптомами несовершенства итальянской системы приема. Волонтеры говорят, что в зоне повышенного риска - несовершеннолетние.

"С 2018 года количество мест тут сократилось. Система приема несовершеннолетних в настоящее время не отвечает их потребностям, а ресурсы истощены", - отмечает Лиза Бьелогрлич из организации "Спасите детей".

Ждать гибели?

Для того, чтобы произошли изменения, порой должна случиться беда... Так было в случае с судном, потерпевшим крушение у берегов Калабрии. В море затем нашли 90 тел. Расследование показало, что лодка с беженцами не получила своевременную помощь. Катастрофа подтолкнула правительство принять указ, ужесточающий санкции для контрабандистов, а также - правила предоставления убежища.

"Война против неправительственных организаций, нехватка спасательных мощностей в Средиземном море стали еще заметнее при правоцентристском правительстве. Заметнее стало и то, что чтобы не дать людям пристать к берегу, они предпочитают дать им умереть", - говорит бывший мэр Лампедузы Джуси Николини.

"Из-за ухода европейских игроков и криминализации НПО, занимающихся поиском лодок, мы действительно наблюдаем огромный пробел в спасательных операциях: в центральном Средиземноморье до сих пор нет организованных и финансируемых государством поисково-спасательных служб", - продолжает Тамино Бём из организации Sea-Watch.

В январе правительство Мелони ввело более строгий кодекс поведения для организаций, ограничив контекст проведения гуманитарных операций. Волонтерам, не соблюдающим правила, грозят штрафы и тюремные сроки. Так, власти разрешают проводить только одну поисковую операцию за раз, обязывая спасателей возвращаться в порт назначения. На фоне нововведений на 20 дней было арестовано судно, финансируемое стрит-художник Бэнкси. На его балансе - спасение 180 человек в ходе четырех отдельных операций.