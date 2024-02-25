Зеленский рассказал о потерях ВСУ с начала вторжения РФ

By Euronews

Министр обороны Украины сообщил, что военная помощь от западных партнеров добирается до фронта с опозданиям.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года c начала полномасштабного российского вторжения погибла 31 тысяча украинских военных.

"31 тысяча украинцев, военных, погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч — что там врет Путин со своим лживым окружением. Но каждая потеря — это значительная потеря для нас", — сказал украинский лидер на пресс-конференции.

Президент Украины заявил, что не будет раскрывать количество раненых или пропавших без вести военнослужащих.

Он также сказал, что на оккупированных территориях Украины были убиты "десятки тысяч мирных жителей", но отметил, что точных цифр не будет, пока война не закончится.

Киев впервые сообщил количество своих потерь с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Минобороны РФ в последний раз сообщало цифры погибших в сентябре 2022 года.

В воскресенье назначенный Кремлем глава оккупированной Россией Донецкой области опубликовал видео с посещением захваченной российскими силами Авдеевки. Минобороны РФ утверждает, что после захвата Авдеевки российские силы заняли более выгодные для себя рубежи.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в воскресенье, что половина военной помощи от западных партнеров не поставляется вовремя. По его словам, у властей есть "мощный план" по защите страны на 2024 год, подробности которого не будут разглашаться публично.