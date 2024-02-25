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Зеленский: "Поддержка помогает преодолевать все вызовы"

Зеленский на встрече с западными политиками
Зеленский на встрече с западными политиками Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Памятные мероприятия в Киеве и новые обстрелы

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В субботу в городе Вышгороде под Киевом был открыт мемориал "Крест героев", посвященный павшим защитникам Украины. Стеклянная инсталляция была создана на частные пожертвования по инициативе религиозных и общественных групп. Вышгород был выбран потому, что именно здесь 24 февраля 2022 года российские захватчики понесли первые потери: было сбито несколько вертолетов, летевших в сторону столичного аэропорта.

Поскольку Киев принимает не виданное ранее количество иностранных высокопоставленных гостей, включая премьер-министра Италии и нынешнего президента G7 Джорджию Мелони, президент Украины Владимир Зеленский воспользовался возможностью выразить благодарность за поддержку, которая длится уже два года и которая, по словам президента, "преодолевает все вызовы":

"Когда ведущие демократии мира по-настоящему полны решимости, эта решимость преодолевает все трудности. И мы уже многого добились, и мир чувствует, что Путин может проиграть эту войну".

Тем временем представитель Германии Анналена Баербок встретилась со своим коллегой, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в Одессе - портовом городе, который приобрел решающее значение. Одесса постоянно подвергается российским авиаударам, последний из которых был нанесен по городу как раз накануне визита. 

В субботу, как сообщают ВСУ, были сбиты несколько российских беспилотников, атаковавших юго-восточные регионы Украины.

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