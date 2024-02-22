Доклад ООН о жертвах российского вторжения в Украину

By Euronews

Подтверждена гибель свыше 10 500 мирных жителей, но реальное число может быть гораздо больше.

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Из-за российского вторжения в Украину погибли более 10 500 мирных жителей, почти 20 тысяч получили ранения, но реальное число может быть гораздо выше. Об этом сообщается в докладе ООН.

Более 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. По оценкам Международной организации по миграции, около 6,5 млн человек сегодня живут вне Украины в статусе беженцев. Внутри страны перемещены почти 4 миллиона человек, 56% из них — женщины.

По словам Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькера Тюрка, ущерб, нанесенный войной, будет ощущаться десятилетиями.

В четверг российские силы обстреляли село Константинопольское в Донецкой области, один человек погиб, 9 человек получили ранения, в том числе четверо подростков. Вечером в Украине вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги.