Зеленский: "Третий год войны с Россией - переломный"

By Euronews

В воскресенье российские войска обстреляли юг и восток Украины. Главное из пресс-конференции Владимира Зеленского.

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Третий год войны с Россией будет решающим. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время очередной пресс-конференции в воскресенье, на торой день после второй годовщины российского вторжения.

По словам Зеленского от победы в войне с Россией зависит само существование Украины.

"Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Самое тяжелое время было 24-го числа два года назад. У нас нет альтернативы победе. Проиграть невозможно, потому что, если Украина проиграет, то нас не будет, наше существование прекратится. Владимир Зеленский президент Украины

По данным местных властей украинской Константиновки , в результате сильного обстрела города в воскресенье были повреждены десятки зданий, по меньшей мере один человек получил ранения.

В течение дня ударам баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками подверглись южные и восточные районы Украины. По данным украинской стороны, убиты по меньше мере два мирных жителя. Поздно вечером в воскресенье был обстрелян Харьков.

А в подконтрольной России Донецкой области назначенный Кремлем глава администрации разместил кадры из Авдеевки, города на востоке Украины, который неделю назад был захвачен российскими войсками. Это была крупнейшая боевая победа России со времен взятия Бахмута.

Интенсивные бом идут сейчас на Марьинском направлении.