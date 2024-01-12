Зеленский: "Продвижений нет, так как Россия контролирует небо"

Латвия анонсировала новый пакет помощи для Украины.

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Во время визита президента Владимира Зеленского в Ригу Украина и Латвия договорились о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, а также о техническом и финансовом взаимодействии.

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский подчеркнул, что больших продвижений нет, так как Россия контролирует небо.

"Ситуация на фронте – она очень сложная, нам не хватает оружия. И если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточное количество систем противовоздушной обороны – мы бы уничтожили их авиацию. Мы попробовали и это работает. Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украине, потому что они контролируют небо", — заявил Зеленский.

Очередной пакет военной помощи, предоставленный Латвией Украине, включает гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные системы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в текущем году на территории страны пройду обучение 3000 украинских военных. Он также рассказал, что Латвия возглавляет "коалицию дронов" в рамках международной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил:

"Каждый маленький шаг против членства Украины в НАТО показывает чей-то страх перед Россией. Этого делать нельзя, и это будет большой ошибкой, потому что амбиции российского президента возрастут".

Поиски дополнительной помощи становятся для Киева еще более насущными, поскольку из-за переговоров в Сенате США фактически приостановили свою программу: в четверг в Белом доме заявили, что переговоры в правительстве "зашли в тупик" и США выдали Украине последний пакет военной помощи, на который было предусмотрено финансирование.

На этом фоне был опубликован отчет генерального инспектора Министерства обороны США, в котором говорится о проблеме с учетом 2% оружия, переданного Украине с 2014 года. В ответ представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что "нет никаких достоверных доказательств попадания не в те руки передового конвенционного оружия, которое США передали Украине".

Ранее во время визита Зеленского в Эстонию, президент страны Алар Карис заявил, что ограничений на предоставление оружия Украине быть не должно и возможности военной промышленности Европы должны быть увеличены. "Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории России для того, чтобы замедлить продвижение российских войск", — заявил президент Эстонии.

В ответ Дмитрий Медведев, бывший президент РФ, занимающий должность замсекретаря Совета безопасности России, вновь пригрозил применить ядерное оружие.