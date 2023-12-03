Рейды полиции в гей-барах Москвы после того, как "движение ЛГБТК+" признано "экстремистским"

By Euronews и The AP

Рейды последовали за решением Верховного суда России о признании официально несуществующего "движения ЛГБТК+" экстремистской организацией. Это стало последним примером ограничения прав ЛГБТК+ при Владимире Путине, который отстаивает "традиционные семейные ценности".

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Российские силы безопасности провели рейды по гей-клубам и барам в Москве, менее чем через 48 часов после того, как высший суд страны запретил "глобальное движение ЛГБТК+" как "экстремистскую" организацию.

Полиция провела обыски по всей российской столице, включая ночной клуб, мужскую сауну и бар, в котором проходили вечеринки ЛГБТК+, под предлогом проверки на наркотики, сообщают местные СМИ.

Очевидцы рассказали журналистам, что у посетителей клубов проверяли документы, их фотографировали сотрудники службы безопасности. Они также рассказали, что менеджеры успели предупредить посетителей до приезда полиции.

Рейды последовали за решением Верховного суда России о признании "движения ЛГБТК+" экстремистской организацией.

Это решение, принятое в ответ на иск, поданный Министерством юстиции, стало последним шагом в многолетнем подавлении прав ЛГБТК+ при президенте Владимире Путине, который за 24 года своего правления сделал упор на "традиционные семейные ценности".

Активисты отмечают, что иск был подан против движения, которое не является официальной организацией, и что в соответствии с его широким и расплывчатым определением власти могут преследовать любых людей или группы, считающиеся их частью.

Несколько ЛГБТК+ заведений уже закрылись после этого решения, в том числе петербургский гей-клуб "Центральная станция". В пятницу он написал в социальных сетях, что владелец больше не позволит бару работать в условиях действия закона.

Макс Оленичев, юрист-правозащитник, работающий с российским ЛГБТК+ сообществом, сказал The Associated Press перед принятием решения, что оно фактически запрещает организованную деятельность по защите прав ЛГБТК+ людей.

"На практике может случиться так, что российские власти, имея на руках это решение суда, будут применять его против развёрнутых в РФ инициатив ЛГБТК+, считая их частью этого гражданского движения", - сказал Оленичев.

До вынесения решения ведущие российские правозащитные группы подали в Верховный суд документ, в котором назвали иск Минюста дискриминационным и нарушающим Конституцию России. Некоторые ЛГБТК+ активисты пытались стать стороной в этом деле, но суд им отказал.

Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов зачитывает решение по заявлению министерства юстиции о признании "Международного ЛГБТ-движения" экстремистской организацией. NATALIA KOLESNIKOVA/AFP or licensors

Подавление прав ЛГБТК+ по всей России

В 2013 году Кремль принял первый закон, ограничивающий права ЛГБТК+, известный как закон о "гей-пропаганде", запрещающий любое публичное одобрение "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. В 2020 году конституционные реформы, проведенные Путиным с целью продления его правления еще на два срока, также включали положение о запрете однополых браков.

После ввода войск в Украину в 2022 году Кремль активизировал кампанию против того, что он назвал "унижающим" влиянием Запада. Защитники прав человека расценили это как попытку узаконить войну. В том же году был принят закон, запрещающий пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди взрослых, а также фактически ставящий вне закона любое публичное одобрение ЛГБТК+ людей.

Еще один закон, принятый в этом году, запрещает процедуры по смене пола и гендерно-утверждающий уход за трансгендерами. Закон запрещает любые "медицинские вмешательства, направленные на изменение пола человека", а также изменение пола в официальных документах и государственных записях.

Российские власти отвергают обвинения в дискриминации ЛГБТК+. Ранее в этом месяце российские СМИ процитировали слова заместителя министра юстиции Андрея Логинова о том, что "права ЛГБТ в России защищены" юридически. Он представлял доклад о правах человека в России Совету ООН по правам человека в Женеве, утверждая, что "сдерживание публичной демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой их порицания".

Дело в Верховном суде засекречено, и пока неясно, как будут ограничивать активистов и символику ЛГБТК+.

По словам Ольги Барановой, директора Московского общественного центра ЛГБТК+ инициатив, многие задумаются о том, чтобы покинуть Россию, не дожидаясь, пока станут объектом прямого преследования.

"Для нас очевидно, что они снова выставляют нас внутренним врагом, чтобы переключить внимание со всех других проблем, которых в России предостаточно", - сказала Баранова AP.