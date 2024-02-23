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Украинцы ищут пропавших без вести близких

Ирина Рева
Ирина Рева Авторское право Evgeniy Maloletka/AP Photo
By Euronews
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За два года войны пропали без вести более 30 тысяч украинцев.

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За два года войны в Украине пропали без вести более 30 000 человек.

Ирина Рева потеряла сына в самом начале полномасштабного вторжения. В последнем телефонном разговоре Владислав сказал ей, что идет воевать. Ирина пыталась его отговорить: "Можешь сказать, что у тебя болит рука..." Он извинился, сказал, что любит ее и любит Украину, но должен ехать, хотя и не знает, вернется ли. Летом 2022 года он пропал во время боя в Донецкой области.

"По сегодняшний день я ищу своего сына. Я всё-таки верю, что существует 1% вероятности того, что он жив. Пока я жива, я буду ждать его, искать его. Я всё еще не могу смириться. Для меня он жив", — говорит Ирина Рева.

Муж Татьяны Хвостенко, Олег, исчез бесследно летом 2022 года в оккупированном городе Днепрорудное Запорожской области после того, как его задержали российские военные.

"36 лет рядом со мной был мужчина, а теперь его нет. Это как потерять руку или ногу, я не знаю. Это тяжело", — рассказывает Татьяна Хвостенко.

Главное следственное управление Национальной полиции старается разыскать пропавших без вести — военных и гражданских, в том числе детей. На сегодня собрано и обработано более 18 000 образцов ДНК их родственников. Технологии помогают найти ответы, но для многих поиски продолжаются годами, и конца им не видно.

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