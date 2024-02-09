Новый главнокомандующий ВСУ обозначил задачи

By Euronews

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обозначил стоящие перед армией задачи. Звание героя Украины присвоено его предшественнику Валерию Залужному.

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генералу Валерию Залужному на следующий день после того, как он был отстранен от должности главнокомандующего Вооруженными силами страны. Главной причиной увольнения считается провал украинского контрнастпуления.

Преемником Залужного указом президента был назначен генерал Александр Сырский. Он уже сделал своё первое заявление в качестве главнокомандующего ВСУ, обозначив стоящие перед армией задачи.

Ближайщие цели - улучшить ротацию войск на передовой и использовать возможности новых технологий.

"Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения войны позволят нам добиться успеха на этом пути", - говорит Сырский.

Ряд крупных успехов украинской армии были достигнуты под его руководством .

Между тем, по данным Киева, в пятницу на фронтах произошло более 90 боевых столкновений, в том числе 49 авиаударов, 52 ракетных удара по позициям украинских войск и населенным пунктам

В результате авиаудара на территории Сумской области погибли 2 мирных жителя, 4 человека получили ранения. Повреждены частные жилые дома, территория фермы и склада.