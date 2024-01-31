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Национальное собрание Франции одобрило внесение права на аборт в конституцию

Габриэль Атталь назвал итоги голосования великой победой в борьбе за права женщин
Габриэль Атталь назвал итоги голосования великой победой в борьбе за права женщин Авторское право Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Национальное собрание Франции подавляющим большинством голосов поддержало внесение права на аборт в конституцию страны. Премьер-министр Габриэль Атталь назвал это "великой победой в борьбе за права женщин"

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Нижняя палата французского парламента одобрила включение права на аборт в конституцию страны. В ходе голосования, которое называют историческим, 493 депутата высказались "за", 30 - "против".

Теперь поправка к Основному закону, поддержанная левыми и центристами, направляется в Сенат, позиция которого по выбранной формулировке не столь единодушна. Ее рассмотрение намечено на 28 февраля.

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но после того, как в США были отменены гарантии на их проведение, Эммануэль Макрон пообещал закрепить такое право во французской конституции.

Речь идет о включении в статью 34 Конституции Франции положения о том, что "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщинам свобода доступа к добровольному прерыванию беременности".

Для принятия поправка должна быть одобрена либо на референдуме, либо на совместной сессии обеих палат парламента большинством голосов в три пятых. 

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь приветствовал итоги голосования в Национальном собрании, назвав их "великой победой в борьбе за права женщин".

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