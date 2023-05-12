Рим обеспокоен падением рождаемости

Сокращение населения угрожает Италии проблемами на рынке труда, сложностями в сфере здравоохранения и в пенсионной системе. Эксперты и политики говорят, что необходима общенациональная дискуссия на эту тему.

Нечасто можно увидеть Папу Римского, сидящего рядом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на одной сцене, обсуждающих меры по повышению рождаемости в стране. Однако такой случай представился во время двухдневной встречи, участие в которой приняли также эксперты и политики.

В Италии один из самых низких показателей рождаемости в ЕС. Старение населения происходит гораздо быстрее, чем в других европейских странах.

Этот вопрос входит в число приоритетов политической программы Мелони. В то же время один из организаторов мероприятия сказал, что кризис рождаемости в Италии - это чрезвычайная ситуация национального масштаба и межпартийная проблема.

Жижи Де Пало, глава Фонда по вопросам рождаемости: "Не должно быть политического большинства и оппозиции, когда речь идет о решении этого вопроса. Это общий призыв от банков до бизнеса, от мира развлечений до СМИ, поэтому все политические силы должны присоединиться к обсуждению. Ведь правительства меняются, а проблема остается. Наша цель - организовать национальную дискуссию по этому вопросу, чтобы каждый мог внести вклад".

Цифры не обнадеживают: в 2022 году число рождений упало до нового исторического минимума - ниже 400 тысяч, при этом в стране регистрируется более 12 смертей на каждые 7 рождений.

Правое правительство Мелони создало Министерство по делам семьи и рождаемости. Снижение налогов с продаж на товары по уходу за детьми и повышение детских пособий - вот некоторые из предложений, которые новый кабинет министров включил в бюджет на 2023 год.

Эксперты предупреждают, что для того, чтобы обратить тенденцию вспять, необходимо к концу 2033 года достичь показателя в 500 тысяч новорожденных ежегодно.

Франческо Лоллобриджида, министр сельского хозяйства:"У нас была возможность обсудить этот вопрос вместе со всеми. Все политические партии были вовлечены в дискуссию. Они пообещали работать вместе наилучшим образом, и мы рады этому. С момента прихода к власти нашего правительства шесть месяцев назад мы делали все возможное, чтобы продвигать политику социального обеспечения, направленную на повышение рождаемости в стране, и выделили больше средств на эти цели. Это всегда было приоритетом "Братьев Италии".

Сокращение трудоспособного населения означает, что работодателям будет сложнее искать работников. Это проблемы с поддержанием пенсионной системы и системы здравоохранения - вот лишь некоторые последствия демографического кризиса в Италии. В своих выступлениях и премьер-министр Джорджа Мелони, и папа Франциск настаивали на том, что кризис необходим, чтобы превратить вызовы в возможности.