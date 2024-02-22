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Албания будет принимать мигрантов "вместо" Италии

Парламент Албании утвердил соглашение с Италией по приёму мигрантов
Парламент Албании утвердил соглашение с Италией по приёму мигрантов Авторское право Armando Babani/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Соглашение Албании с Италией предусматривает прием Тираной до 3000 мигрантов одновременно, 36000 в год

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Парламент Албании утвердил в четверг соглашение с Италией о приеме тысяч мигрантов, спасённых итальянской береговой охраной в международных водах, на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Протокол сроком на пять лет, подписанный с правительством Джорджи Мелони, предусматривает, что Тирана сможет принимать до 3000 мигрантов одновременно. Ожидается, что страна будет принимать до 36 000 просителей убежища ежегодно, поскольку весь процесс занимает около месяца.

Италия оплатит строительство двух центров, Албания будет отвечать за безопасность за пределами центров, которые будут находиться под итальянской юрисдикцией. Дети и беременные женщины будут исключены из этого проекта.

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