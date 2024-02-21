Только 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию - опрос

Поддержка Украины в её противостоянии с Россией остается в ЕС высокой, но авторы исследования считают, что европейским политикам следует сосредоточиться на определении приемлемых условий заключения мира.

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Только один из десяти европейцев верит в то, что Украина сможет победить Россию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного во всех странах ЕС.

Опрос, проведенный в 12 странах ЕС, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию, показал, что пессимизм в отношении исхода войны подпитывается неудачным летним контрнаступлением Украины, задержкой с предоставлением помощи США, а также потенциальным изменением американской политики в случае прихода Дональда Трампа в Белый дом.

Доклад под названием "Войны и выборы: Как европейские лидеры могут сохранить общественную поддержку Украины" - показал, что 20 % опрошенных предсказывают победу России.

Результаты исследования были получены накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Хотя поддержка Киева среди европейцев остается высокой, наиболее вероятным решением войны опрошенные считают некую форму "компромиссного урегулирования".

Это свидетельствует об изменении настроений: в прошлом году большинство европейцев заявляли, что Украина должна вернуть себе все захваченные Россией территории.

Авторы доклада утверждают, что, основываясь на этих данных, политики ЕС должны придерживаться более "реалистичного" подхода, основанного на определении путей достижения мира.

"Чтобы доказать необходимость дальнейшей европейской поддержки Украины, лидерам ЕС придется изменить то, как они говорят о войне", - цитирует Guardian соавтора исследования Марка Леонарда из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), по заказу которого проводился опрос.

Большинство европейцев "отчаянно хотят предотвратить победу России", но не верят, что Киев может одержать военную победу, продолжил он.

На фоне всё более скептически настроенного общества, объясняет Леонард, аргументы в пользу увеличения помощи следует сфокусировать на том, как она "может привести к устойчивому и выгодному для Киева миру на основе переговоров - а не к победе Путина".

Согласно опросам, украинцы в большинстве своем по-прежнему выступают против любого урегулирования, в результате которого какая-либо территория отойдёт России.

Некоторые эксперты утверждают, что мирное соглашение, предусматривающее передачу украинской земли, может укрепить Кремль в уверенности, что проблемы можно решить силой, и привести к новым конфликтам в будущем. Другие считают, что первостепенной задачей должно стать прекращение кровопролития.

Опрос был проведен в январе. С тех пор Москва одержала стратегическую и символическую победу на востоке Донецкой области, после того как украинские войска в эти выходные были вынуждены отступить из Авдеевки.

Предпочтение давить на Киев, чтобы он согласился на урегулирование, было наиболее распространено в Венгрии (64%), Греции (59%) и Италии (52%), в то время как поддержка возвращения территорий Украине была наиболее сильной в Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%).

Более равномерно разделились мнения в Испании, Нидерландах, Германии и Франции.