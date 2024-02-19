Задержки с западной помощью Украине "вероятно, помогают" России - ISW

В субботу украинские войска отступили из Авдеевки. Эксперты утверждают, что ключевую роль в стратегическом поражении Киева сыграли сокращающиеся запасы оружия, поставляемого Западом.

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Задержки в предоставлении Украине западной помощи в сфере безопасности "вероятно, помогают" российскому наступлению, считает Институт изучения войны (ISW).

В своем ежедневном аналитическом обзоре американский аналитический центр заявил, что "критическая нехватка" западного оборудования для Украины, а также опасения, что военная помощь США прекратится, вынудили Киев экономить материальные средства.

Это "вероятно, побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции", - добавляет аналитический центр.

ISW указал на субботний отход украинских войск из Авдеевки (Донецкая область), заявив, что задержки с западными поставками артиллерийских снарядов и систем ПВО "не позволили украинским войскам отражать российские наступательные действия".

Институт не одинок в подобных оценках.

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" опросило более десятка командиров за несколько недель до отхода из Авдеевки и обнаружило, что нехватка боеприпасов, которая давно мучает украинские войска, усугубилась с осени прошлого года.

В частности, сокращающиеся запасы снарядов для западной дальнобойной артиллерии означает, что украинские войска не могут наносить удары по ценным целям глубоко за российскими линиями, где скапливается тяжелая техника и личный состав.

В течение нескольких недель украинские войска по всей линии фронта жаловались на острую нехватку боеприпасов: некоторые артиллерийские батареи воюют, имея лишь 10 процентов от необходимого им боекомплекта.

Командиры на местах сообщили американскому информационному агентству, что российские войска снабжаются лучше.

Они выразили опасения, что без военной помощи судьба Авдеевки может повториться на других участках фронта.

Президент США Джо Байден заявил, что в субботнем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он выразил уверенность в том, что американское финансирование в конечном итоге будет предоставлено.

Но когда репортеры спросили, уверен ли он, что сделку удастся заключить до того, как Украина потеряет еще больше территорий, Байден ответил: "Нет".

АРХИВ: Украинские солдаты стреляют из самоходной гаубицы французского производства CAESAR по российским позициям в районе Авдеевки (Донецкая обл.), 26 декабря 2022 года. Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Последние четыре месяца Авдеевка ежедневно подвергалась российским атакам с трех направлений.

По мнению ISW, российское наступление там помешает украинским силам подготовить личный состав и материальные средства для возобновления контрнаступательных операций.

Если Киев "просто окопается" и будет пытаться защищаться до конца 2024 года, он будет испытывать "оперативные неудобства", утверждает аналитический центр.

Город был опорным пунктом для украинских позиций в глубине страны, вдали от России.

Оказавшееся на линии фронта с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году, это укрепленное поселение с лабиринтом траншей и туннелей служило для защиты важных - менее укрепленных - логистических узлов, расположенных дальше на западе.

Его захват поднимает боевой дух россиян и подтверждает, что войска Кремля теперь задают темп боевых действий, тогда как украинским войскам удалось добиться лишь незначительных успехов после летнего контрнаступления в прошлом году, также по многим показателям оказавшегося неудачным.