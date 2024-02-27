Акция солидарности с Украиной в Берлине: "Россия не остановится"

By Euronews

По данным организаторов, около 10 тысяч человек собрались в Берлине на акцию солидарности с Украиной.

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Через два года после полномасштабного вторжения России в Украину тысячи демонстрантов (по данным организаторов, около 10 тысяч) собрались в Берлине на акцию солидарности и протеста. Её участники говорили о том, что поддержка Запада Украине снизилась, и что украинцы устали быть беженцами.

Криста-Мария Лэбе, представитель НПО Vitsche:

"Я думаю, никто не понял, что такое русский империализм, и что у нас все еще идет имперская война. То, что Россия не остановится, даже если мы будем вести переговоры, что прекращение огня не знаменует конца войны, означает, что дипломатические переговоры в таком состоянии войны совершенно бесполезны. Россия не остановится. И если мы пойдем на какие-либо уступки России в Украине, она либо снова нападет на Украину, либо нападет на другие страны".

Украинцам потребуются много времени, чтобы вновь построить свою жизнь, даже когда война закончится.

Криста-Мария Лэбе, представитель НПО Vitsche:

"У меня есть два племянника, старшему сейчас 13 лет. Если война не прекратится в ближайшее время, ему, возможно, придется пойти в армию и воевать. Поэтому для меня это еще и борьба за нашу украинскую идентичность и существование".

Берлин стал убежищем и для российских диссидентов, которые не могли больше оставаться в России, опасаясь преследований.

Дмитрий Андросов, лидер российской оппозиционной партии, был задержан российской полицией и подвергнут пыткам за организацию антивоенного митинга.

"Я приехал в Германию в мае 2022 года по той простой причине, - говорит Дмитрий, - что меня политически преследовали в России. 24 февраля я организовал или призвал к демонстрации против агрессивной войны Путина в Украине, и в результате меня арестовали /.../ Я твердо убежден, что до тех пор, пока российские оккупанты не будут изгнаны из Украины, этой войне не будет конца".

В Берлине украинские беженцы и российские диссиденты могут чувствовать себя в безопасности, но война не покидает их умы.