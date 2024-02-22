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Гуманитарный призыв для Украины профинансирован лишь на 10% на 2024 год (посланник ООН)

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) пожимает руку солдату во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковской области, Украина, 19 февраля 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) пожимает руку солдату во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковской области, Украина, 19 февраля 2024 года. Авторское право Ukrainian Presidential Press Office via AP
By Euronews and AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Через два года после вторжения в Украину, Путин сосредоточил внимание на оснащении армии. Украинская армия остро нуждается в боеприпасах. Гуманитарный призыв для Украины профинансирован лишь на 10% на 2024 год (посланник ООН)

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Спустя два года после начала войны в Украине, которую он назвал "спецоперацией", президент России Владимир Путин посетил авиационный завод в Казани и осмотрел недавно выпущенный бомбардировщик Ту-160.

Возможно, Россия начала вторжение на Украину плохо подготовленной, но сегодня Путин полностью занят оснащением своих вооруженных сил. Аналитики прогнозируют, что треть государственных расходов в этом году придётся на армию.

Армии Украины нужны боеприпасы. Российское наступление описывается как беспощадное, с непрерывными обстрелами и значительным преимуществом в артиллерии. Украинские военные остро нуждается в снабжении, включая медикаменты, технику, боеприпасы и артиллерийские снаряды. Украина все еще ждет столь необходимого пакета помощи США, который в настоящее время находится в тупике в Конгрессе.

По последним сообщениям ООН, ее гуманитарный призыв удовлетворить потребности Украины на 2024 год профинансированы только на 10%. Представитель организации заявил, что нехватка средств ставит под угрозу жизненно важную помощь нуждающимся в прифронтовых зонах. 

Это означает, что примерно 8,5 миллиона украинцев, живущих в тяжелых условиях вблизи зон боевых действий, рискуют остаться без основных гуманитарных поставок, включая продовольствие и воду. Ежегодный призыв ООН для Украины составляет 3,1 миллиарда долларов.

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