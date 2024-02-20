Вдова Навального обратилась за поддержкой к ЕС

By Euronews

Юлия Навальная провела в Брюсселе переговоры с министрами иностранных дел ЕС, чтобы обсудить, как привлечь Россию к ответственности за смерть ее мужа.

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Юлия, Навальная провела в Брюсселе переговоры с министрами иностранных дел ЕС, чтобы обсудить, как привлечь Россию к ответственности за смерть ее мужа.

Юлию Навальную приветствовал Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Во время пресс-конференции он высказал свои подозрения относительно того, на ком, по его мнению, лежит ответственность:

"В середине встречи к нам пришла Юлия Навальная, и мы почтили память Алексея Навального, который, как вы знаете, был медленно убит в российской тюрьме режимом Путина. Да, следует использовать именно такие слова: медленно убит в российской тюрьме путинским режимом".

Юлия Навальная ранее избегала политической деятельности, но на видео, снятом за пределами России, заявила, что возьмёт на себя борьбу, которую вёл Алексей за перемены, за свободную страну.

Мать Навального находится в заполярном Салехарде, недалеко от которого, как утверждают власти, её сын умер в исправительной колонии, внезапно потеряв сознание. Она тщетно пытается добиться разрешения хотя бы увидеть тело. Ей было отказано под предлогом проведения повторной гистологической экспертизы, результаты которой будут якобы получены только на следующей неделе.

Соратники и родные Алексея говорят, что его отравили и теперь пытаются скрыть доказательства. Евросоюз призвал провести независимое расследование и ввести новые санкции в отношении России.

Смерть российского оппозиционера вызвала резонанс в Европе и за ее пределами. В ночь на вторник во многих столицах прошли ночные бдения. В Риме на митинге при свечах присутствовали сотни демонстрантов.