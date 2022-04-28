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США

Microsoft рассказал о российских кибератаках на Украину

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Логотип Microsoft на здании офиса в Пекине
Логотип Microsoft на здании офиса в Пекине   -   Авторское право  Andy Wong/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Как минимум 6 хакерских группировок, связанных с Россией, организовали около 240 кибератак в рамках гибридной войны против Украины.

Об этом сообщил вице-президент Microsoft по клиентской безопасности Том Берт на основе подготовленного компанией отчета.

По его словам, "российские субъекты угроз синхронизируются с военными действиями и поддерживают их", а значит "их деятельность с течением конфликта будет усиливаться".

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