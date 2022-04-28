Microsoft рассказал о российских кибератаках на Украину

Как минимум 6 хакерских группировок, связанных с Россией, организовали около 240 кибератак в рамках гибридной войны против Украины.

Об этом сообщил вице-президент Microsoft по клиентской безопасности Том Берт на основе подготовленного компанией отчета.

По его словам, "российские субъекты угроз синхронизируются с военными действиями и поддерживают их", а значит "их деятельность с течением конфликта будет усиливаться".

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