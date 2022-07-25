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мир

Италия: хакеры могли похитить 78 гигабайт данных у налоговой службы

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Хакеры из группировки Lockbit могли похитить 78 гигабайт данных у налоговой службы Италии
Хакеры из группировки Lockbit могли похитить 78 гигабайт данных у налоговой службы Италии   -   Авторское право  Elise Amendola/AP Photo

Хакеры из международной группировки Lockbit могли похитить 78 гигабайт данных у налоговой службы Италии. Об этом злоумышленники рассказали в даркнете, потребовав от итальянских властей выкуп. Точная сумма, которую требуют преступники, неизвестна, но если деньги не поступят к хакерам в течение пяти дней, те угрожают опубликовать в сети все финансовые отчеты, договоры и другие украденные корпоративные документы.

Расследованием инцидента занялась почтовая полиция — в Италии это подразделение отвечает за борьбу с киберпреступлениями. В самой налоговой службе пока не подтвердили и не опровергли случившееся, сообщает итальянское информагентство ANSA.