Италия: хакеры могли похитить 78 гигабайт данных у налоговой службы

Хакеры из международной группировки Lockbit могли похитить 78 гигабайт данных у налоговой службы Италии. Об этом злоумышленники рассказали в даркнете, потребовав от итальянских властей выкуп. Точная сумма, которую требуют преступники, неизвестна, но если деньги не поступят к хакерам в течение пяти дней, те угрожают опубликовать в сети все финансовые отчеты, договоры и другие украденные корпоративные документы.

Расследованием инцидента занялась почтовая полиция — в Италии это подразделение отвечает за борьбу с киберпреступлениями. В самой налоговой службе пока не подтвердили и не опровергли случившееся, сообщает итальянское информагентство ANSA.