Вулканическая лава в Исландии поглотила водопровод

Лава, извергаящаяся из вулкана в Исландии, поглотила водопровод и дороги. Несколько населённых пунктов остались без горячей воды и отопления

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Извержение вулкана на юго-западе Исландии, третье с декабря, уже привело к исчезновению дороги, а несколько населенных пунктов на полуострове Рейкьянес остались без горячей воды и отопления после того, как река лавы поглотила водопровод.

"Ситуация развивается быстрее, чем ожидалось", - признала премьер-министр страны Кэтрин Якобсдоуттир, заверив, что принимаются решения по управлению явлением, которое, как говорят специалисты, несколько непредсказуемо.

Дэйв МакГарви, вулканолог:

"Было несколько извержений в море недалеко от полуострова, но на суше ничего не происходило в течение почти 800 лет. А за это время на остальной территории Исландии произошло, наверное, 150-200 извержений. Поэтому, естественно, люди решили, что этот район безопасен и начали строить".

Перебоев в авиасообщении не ожидается.

Место извержения находится примерно в 4 километрах от Гриндавика, прибрежного города, эвакуированного 18 декабря из-за вулканической активности. Жители не вернулись домой и неизвестно, вернутся ли.