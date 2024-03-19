Новое извержение вулкана на полуострове Рейкьянес

Чрезвычайное положение на исландском полуострове Рейкьянес из-за четвёртого с декабря и самого мощного на данный момент извержения вулкана

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Новый поток лавы в Исландии на юго-западе острова Рейкьянес внимательно отслеживается властями на случай, если он снова представит угрозу для города Гриндавика, уже пострадавшего от нескольких извержений за три месяца.

Последнее началось в минувшие выходные. Сообщается, что расплавленная лава движется к морю, а не к Гриндавику, эвакуированному после того, как он был частично разрушен первым из четырех извержений в декабре. Сотни людей также эвакуировали из расположенной неподалеку Голубой лагуны, одной из главных достопримечательностей Исландии.

reykjavik skyline this weekend straight out of a disaster movie pic.twitter.com/x9Huj9VNzt — ian bremmer (@ianbremmer) March 18, 2024

Защитные земляные валы, построенные после того инцидента, спасли город от дальнейшего ущерба, но ему по-прежнему угрожает реактивация вулканической системы Сварценги, которая бездействовала почти 800 лет.