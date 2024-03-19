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Новое извержение вулкана на полуострове Рейкьянес

Извержение вулканов на полуострове Рейкьянес в Исландии
Извержение вулканов на полуострове Рейкьянес в Исландии Авторское право Marco di Marco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Чрезвычайное положение на исландском полуострове Рейкьянес из-за четвёртого с декабря и самого мощного на данный момент извержения вулкана

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Новый поток лавы в Исландии на юго-западе острова Рейкьянес внимательно отслеживается властями на случай, если он снова представит угрозу для города Гриндавика, уже пострадавшего от нескольких извержений за три месяца. 

Последнее началось в минувшие выходные. Сообщается, что расплавленная лава движется к морю, а не к Гриндавику, эвакуированному после того, как он был частично разрушен первым из четырех извержений в декабре.  Сотни людей также эвакуировали из расположенной неподалеку Голубой лагуны, одной из главных достопримечательностей Исландии. 

Защитные земляные валы, построенные после того инцидента, спасли город от дальнейшего ущерба, но ему по-прежнему угрожает реактивация вулканической системы Сварценги, которая бездействовала почти 800 лет.

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