Правительство Венгрии не приняло американских сенаторов

Венгрия – единственная страна НАТО, которая не ратифицировала шведскую заявку на вступление в альянс. Группа американских сенаторов посетила Будапешт и призвала власти поторопиться с приёмом скандинавской страны. Никто из министров Виктора Орбана не счёл нужным принять делегацию.

РЕКЛАМА

Делегация американских сенаторов посетила Будапешт, чтобы выяснить, почему Венгрия до сих пор не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО.

По словам Джинн Шахин от Демократической партии и республиканца тома Тиллиса, они попросили об официальной встрече с правительством и членами правящей партии "Фидес", но безрезультатно.

"Приняв Швецию, Венгрия и ваш премьер-министр окажут большую услугу свободолюбивым странам мира", – заявил Том Тиллис, сенатор-республиканец от штата Северная Каролина, на пресс-конференции в посольстве США.

"Действия Путина – вот причина, по которой мы расширяем НАТО. Все мы должны понимать, что ответом на враждебность Владимира Путина должно стать укрепление НАТО, и нет лучшего способа сделать это, чем принять в альянс Швецию после Финляндии", – добавил парламентарий.

Законодатели объявили, что теперь представят в Конгресс США двухпартийную резолюцию, осуждающую венгерские власти за проволочки в решении этого вопроса и в целом за "откат от демократии" в этой стране.

Виктор Орбан, возглавляющий Венгрию с 2010 года, заявил, что поддерживает вступление Швеции в НАТО, но законодатели его партии считают иначе из-за "вопиющей лжи шведских политиков о состоянии венгерской демократии".

В начале февраля депутаты "Фидес" бойкотировали голосование в парламенте по шведской заявке.

Следующая попытка состоится уже в весеннюю сессию, которая открывается 26 февраля.

Правительство Венгрии занимает всё более враждебную позицию по отношению к администрации президента Джо Байдена, обвиняя США в попытках вмешательства в свои внутренние дела.

"Мы рады, что [сенаторы] побывали в Будапеште, потому что у них была возможность убедиться, что всё, что они читают о Венгрии в американских либеральных СМИ, – откровенная ложь", – заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.