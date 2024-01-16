Президентская гонка в США: Трамп выиграл кокусы в Айове

By Euronews

Дональд Трамп на кокусах в штате Айова обошел губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-посла США при ООН Никки Хейли. Занявший четвертое место бизнесмен Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру с выборов и призвал своих сторонников поддержать Трампа.

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Экс-президент США Дональд Трамп выиграл кокусы в Айове. Политик захватил лидерство в 98 из 99 округов штата. Эта победа дает Трампу хороший старт в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост глав государства от Республиканской партии перед праймериз в Нью-Гэмпшире.

Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис. Его поддержали более 21% республиканцев. За бывшего губернатора штата Южная Каролина и экс-посла США при ООН Никки Хейли отдали голоса 19% избирателей.

Занявший четвертое место бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и призывает своих сторонников поддержать Трампа.

Голосование на кокусах в Айове прошло в условиях экстремальной погоды. Температура воздуха в штате сейчас опускается до минус 23-25 градусов Цельсия.

Кандидат в президенты от республиканцев определится до конца весны и будет формально выдвинут на июльском съезде партии.