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Президентская гонка в США: Трамп выиграл кокусы в Айове

Дональд Трамп
Дональд Трамп Авторское право Andrew Harnik/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Дональд Трамп на кокусах в штате Айова обошел губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-посла США при ООН Никки Хейли. Занявший четвертое место бизнесмен Вивек Рамасвами снял свою кандидатуру с выборов и призвал своих сторонников поддержать Трампа.

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Экс-президент США Дональд Трамп выиграл кокусы в Айове. Политик захватил лидерство в 98 из 99 округов штата. Эта победа дает Трампу хороший старт в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост глав государства от Республиканской партии перед праймериз в Нью-Гэмпшире.

Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис. Его поддержали более 21%  республиканцев. За бывшего губернатора штата Южная Каролина и экс-посла США при ООН Никки Хейли отдали голоса 19% избирателей.

Занявший четвертое место бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и призывает своих сторонников поддержать Трампа.

Голосование на кокусах в Айове прошло в условиях экстремальной погоды. Температура воздуха в штате сейчас опускается до минус 23-25 градусов Цельсия.

Кандидат в президенты от республиканцев определится до конца весны и будет формально выдвинут на июльском съезде партии.

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