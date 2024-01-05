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Трамп нарушил конституцию? Будучи президентом, он получал средства от других стран

Трампу грозят новые неприятности?
Трампу грозят новые неприятности? Авторское право Matt Dunham/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В США обнародован отчет, согласно которому частный бизнес Трампа финансировался из-за рубежа в его бытность президентом.

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За время президентства экс-глава Белого дома Дональд Трамп получил без малого 8 миллионов долларов от иностранных организаций в 20 странах. Об этом говорится  в отчете демократов Комитета по вопросам надзора Палаты представителей. Документ уточняет, что такой приток средств из-за рубежа может нарушать конституционный запрет на получение финансирования от правительств других государств.

Наибольшая доля средств поступила компаниям Трампа из Китая и была вложена в три объекта недвижимости, включая Trump Tower в Нью-Йорке. В США бывший президент проходит по 4 уголовным дела, а это - 91 обвинение в совокупности.

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