Байден назвал Трампа «угрозой демократии»

By Euronews

По мнению 80-летнего Байдена, союзники и устремления Трампа несут угрозу насилия в стране

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«Угрозой американской демократии» назвал президент США Джо Байден своего возможного соперника на выборах, экс-президента Дональда Трампа. По мнению 80-летнего действующего хозяина Белого дома, «экстремистские союзники и авторитарные устремления» Трампа несут угрозу насилия в стране.

Байден напомнил и о попытке Трампа отменить результаты выборов 2020 года. Судебные разбирательства, в том числе против самого республиканца, длятся до сих пор.

При всём этом Трамп пока значительно опережает всех соперников за лидерство в рамках республиканской партии.