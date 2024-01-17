Германия разработала "сценарий учений" на случай конфликта между НАТО и Россией

Министерство обороны Германии "набросало" концепцию того, как вторжение России в Украину может перерасти в конфликт в масштабах НАТО

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В сеть недавно попал "секретный план" правительства Германии по подготовке к возможной агрессии России против НАТО, из которого следует, что министерство обороны страны готовится к потенциальной тотальной европейской войне в ближайшем будущем.

По данным немецкой газеты Bild, ознакомившейся с планами, "сценарий учений", разработанный правительством Германии, предусматривает наращивание российских войск в Беларуси и Калининградской области и давление на границу с Польшей.

В ответ на эту угрозу, согласно плану, НАТО развернет свои войска в Восточной Европе, что усилит напряженность в регионе.

Что может произойти дальше, предсказать сложно, но в нарисованной правительством Германии картине возможной эскалации конфликта Россия снова использует Беларусь в качестве военного плацдарма.

Потенциальная эскалация войны в Украине

Согласно немецкому "секретному сценарию учений", в феврале Кремль мобилизует 200 000 новобранцев для нового наступления в Украине, что позволит Москве добиться значительных успехов на фронте к июню.

В июле Россия начнет кампанию гибридной войны против стран Балтии. Кибератаки на Литву, Латвию и Эстонию будут основаны на ложных заявлениях о том, что русскоязычные меньшинства в этих странах несправедливо подвергаются нападениям и это требует вмешательства.

Вспышка насилия в этих странах станет объяснением для мобилизации российских войск, направленных в Беларусь и на запад России к сентябрю.

Месяцем позже Москва разместит войска на белорусской границе с Польшей и в Калининградской области, расположенной между Польшей и Литвой. По мнению немецкого правительства, вполне вероятно, что российские войска нацелятся на так называемый Сувалкский коридор на польско-литовской границе.

Вместе с тем Кремль будет продвигать антинатовскую риторику внутри страны, утверждая, что альянс готовится к нападению на Россию.

Сценарий немецкого правительства предполагает, что НАТО разместит 300 000 военнослужащих на своих восточных границах в попытке сдержать российскую агрессию, но не предусматривает реакции альянса по меньшей мере до начала 2025 года.

Хотя этот документ уже успел напугать многих, представитель Министерства обороны Германии заявил, что страна не берет на себя обязательств по какому-то определенному сценарию: "В принципе, я могу сказать вам, что рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневной военной деятельности, особенно в процессе обучения".

Плана Германии всплыл всего через несколько дней после того, как министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупредил граждан о том, что их страна вскоре может столкнуться с перспективой войны.

В настоящее время Швеция не является членом альянса НАТО, но находится в процессе вступления - этот шаг был предпринят только после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Страна ожидает одобрения турецкого парламента и правительства Венгрии.