Израиль вернул в Газу тела 80 погибших в боях палестинцев

В Рафахе в братской могиле захоронили тела 80 боевиков, которые находились в израильских моргах, после того, как власти еврейского государства подтвердили, что среди них нет заложников. ООН назначила координатора по гуманитарным вопросам в Газе.

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Интенсивные наземные обстрелы, а также морские и воздушные бомбардировки сектора Газа привели к гибели более 850 человек за 4 дня, сообщила ООН. В организации указывают на эскалацию конфликта в центральной части анклава.

По словам израильских военных, наступление распространилось на лагеря беженцев в черте городов.

В среду были обнародованы данные о том, что число солдат ЦАХАЛ, убитых в Газе, с начала конфликта, возросло до 164.

"ЦАХАЛ близок к ликвидации батальонов ХАМАС на севере сектора. Война будет продолжаться ещё много месяцев. И мы будем применять разные методы, чтобы достигнутые успехи сохранились надолго", – заявил Герци Халеви, глава израильского Генштаба.

Возвращение тел и обвинения в "краже органов"

Израиль вернул через Красный Крест тела 80 погибших палестинцев. Как сообщается, грузовик с ними пересёк КПП "Керем-Шалом", позже их захоронили в братской могиле в Рафахе. ХАМАС обвинил Израиль в "краже органов".

"Мы не можем открыть этот морг в густонаселённом районе. Мы координируем свои действия с соответствующими органами власти, чтобы перенести тела на кладбище, – заявил чиновник от ХАМАС Марван аль-Хамс, глава Комитета по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. – Впоследствии палестинский Минздрав и министерство юстиции задокументируют эти случаи как свидетельства военных преступлений, совершённых израильской оккупационной армией".

ООН назначила уходящего министра финансов Нидерландов Сигрид Кааг координатором по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе. Этот пункт содержался в принятой недавно резолюции Совбеза об увеличении объёма помощи, поступающей в палестинский анклав.

К своим обязанностям она приступит 8 января 2024 года.