ЦАХАЛ сожалеет о "причинённом ущербе непричастным гражданским лицам"

Комментируя удар по лагерю Магази, где в канун Рождества погибли десятки людей, израильские военные заявили о "досадной ошибке". ЦАХАЛ начал операцию на юге сектора Газа, в районе базы ХАМАС, откуда, как утверждается, стартовала атака 7 октября.

РЕКЛАМА

Армия обороны Израиля заявила, что продолжает широкомасштабные операции на юге сектора Газа, добавив, что в этот район прибыло подкрепление.

По словам представителей ЦАХАЛ, военные "впервые с начала война" нанесли удар по базе ХАМАС в Хирбат-Ихзаа на окраине Хан-Юниса, откуда, как утверждается, боевики атаковали израильский кибуц Нир-Оз 7 октября.

Военнослужащие 5-й резервной бригады "Шарон", по сообщениям, пытаются установить оперативный контроль над этой зоной, где уже "поражены" пусковые позиции противотанковых ракет и сеть тоннелей.

При этом на юг анклава, где гуманитарная ситуация становится всё хуже, продолжают прибывать беженцы. В ООН предупредили, что более 150 тысячам жителей анклава "некуда идти", после того, как Израиль дал приказ об эвакуации многих центральных частей Газы.

За год на Западном берегу погибли 504 палестинца – БАПОР

2023 год стал самым смертоносным для палестинцев на Западном берегу, заявили в Агентстве ООН по палестинским беженцам, которое регистрирует жертвы на этой территории с 2005 года.

Удар по лагерю Магази: "досадная ошибка"

Израильские военные заявили, что сожалеют о причинении "непреднамеренного вреда" гражданскому населению в ходе авиаударов по лагерю беженцев Магази 24 декабря, добавив, что ЦАХАЛ бил по двум целям, рядом с которыми находились боевики.

Власти еврейского государства утверждают, что тип боеприпаса "не соответствовал характеру атаки", что привело к большим жертвам среди гражданских.

Это была досадная ошибка. Этого не должно было произойти. Выбор боеприпаса был неправильным. [...] Мы сожалеем о любых человеческих жертвах, потому что мы стараемся делать всё возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения, в то время как ХАМАС придерживается стратегии максимального увеличения числа жертв. Мы продолжаем извлекать уроки и наращивать наши усилия, чтобы вывести мирных жителей из-под удара. Эйлон Леви пресс-секретарь правительства Израиля

В результате попадания ракеты в лагерь Магази с плотной жилой застройкой, погибли по разным данным, которые невозможно проверить, от 60 до 86 человек.

Израильский Генштаб заявил, что продолжит расследование.